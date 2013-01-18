Біржа "Перспектива" у третьому кварталі 2012 року отримала 19 тис. грн чистого прибутку

Фондова біржа «Перспектива» за підсумками третього кварталу 2012 року отримала чистий прибуток у розмірі 19 тис. грн.

Про це УНІАН повідомив директор біржі "Перспектива" Станіслав Шишков.

"Це рівень мінімальної рентабельності, але прибуток у біржі є, і це вигідно відрізняє нас від фінансових показників інших українських організаторів торгівлі", - зазначив С.Шишков.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року і займає провідні позиції на українському ринку боргових інструментів. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, self-listing (2010), модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг процентні строкові контракти (2012). На початок 2013 року членами біржі є 108 торгівців цінними паперами (16% загальної кількості сертифікованих торгівців цінними паперами).

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