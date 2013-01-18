Операції РЕПО з борговими інструментами будуть вкрай затребувані - керівництво "Перспективи"

У поточному році, виходячи з податкових новацій, будуть вкрай затребувані операції РЕПО з борговими інструментами, у т.ч. з ОВДП.

Про це повідомив в інтерв'ю УНІАНдиректор фондової біржі "Перспектива" Станіслав Шишков.

"Ми найближчим часом забезпечимо активізацію таких операцій на біржі, спочатку досить традиційних, а трохи пізніше - з додатковими механізмами, що забезпечують як ліквідність, так і підвищення вимог до гарантій розрахунків", - зазначив він.

За його словами, йдеться, по-перше, про додаткове забезпечення цінними паперами, що дозволяє учасникам торгів зменшити необхідність блокування значних сум грошових коштів під біржові операції. Зокрема, для отримання на біржі грошового ліміту для участі в торгах, можуть блокуватися в депозитарії цінні папери, що використовуються як забезпечення виконання зобов'язань за угодами. За інформацією С.Шишкова, наразі проходить узгодження відповідного регламенту депозитаріями.

По-друге, за його словами, передбачається використання механізмів компенсаційних внесків, що дозволяє мінімізувати ризики невиконання зобов'язань за угодами РЕПО.

Крім того, на думку директора фондової біржі, додаткове забезпечення цінними паперами дозволить істотно збільшити ліквідність і за звичайними операціями з ОВДП, зокрема, активізувати проведення операцій з розрахунками за технологією неттінгу.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року і займає провідні позиції на українському ринку боргових інструментів. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, self-listing (2010), модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг процентні строкові контракти (2012). На початок 2013 року членами біржі є 108 торгівців цінними паперами (16% загальної кількості сертифікованих торгівців цінними паперами).