Мінфін на аукціоні 22 січня запропонує валютні ОВДП

Міністерство фінансів України оголосило про проведення аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 січня, на якому запропонує до продажу 2- і 3-річні держпапери, номіновані у валюті, розміщення яких раніше не планувалося.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Окрім валютних ОВДП, на аукціоні 22 січня інвесторам буде запропоновано стандартні ОВДП терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 15 січня залучив до державного бюджету 796,96 млн грн і 62,99 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Згідно з графіком ОВДП-аукціонів на січень, цього місяця Мінфін планує провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. Станом на 18 січня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 193,62 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 107,56 млрд грн, у власності банків - 70,14 млрд грн, нерезидентів - 5,94 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році залучив до державного бюджету в ході проведення аукціонів із продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.