Український фондовий ринок у п'ятницю знову показав різноспрямований рух

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 18 січня, підвищився на 0,88% - до 896,57 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 35,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 21,5 млн грн, на строковому ринку - 14,3 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери Авдіївського коксохіму (+3,45%), "Мотор Січі" (+2,37%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,55% - до 316,70 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 29,5 млн грн, при цьому на ОВДП припало 20,2 млн грн, на акції - 7,3 млн грн, на облігації підприємств - 1,9 млн грн.

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