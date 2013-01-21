Агентство з рефінансування житлових кредитів 4 лютого розпочне продаж облігацій

«Агентство з рефінансування житлових кредитів» з 4 лютого планує розпочати первинне розміщення процентних іпотечних облігацій серії “В” на 250 млн грн за номіналом, повідомив емітент у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з інформацією емітента, у рамках розміщення емітент планує реалізувати 25 000 простих іпотечних облігацій серії номінальною вартістю 10 тис. грн кожна. Розміщення буде проведено самостійно на позабіржовому ринку без залучення андеррайтера.

Реалізація у перший день розміщення проводитиметься за номінальною вартістю, надалі - за ринковою, але не нижче від номінальної вартості. Ставку купона встановлено на рівні 12,5% річних з щоквартальною виплатою.

Погашення облігацій проводитиметься за рахунок власних коштів емітента і доходів за іпотечними активами частинами: щорічно у розмірі 12,5% від номінальної вартості, і остаточно з 1 по 3 лютого 2016 року у розмірі амортизаційної вартості (за вирахуванням раніше погашеної частини номінальної вартості).

Забезпеченням за облігаціями є іпотечні активи житлового призначення у Києві і Київській області (38%), у Луганській області (7%) і в Донецькій області (7%). Умовами випуску передбачено можливість подальшої реалізації куплених облігацій на ринку і оферти.

Залучені фінансові ресурси емітент планує направити на рефінансування банків, що здійснюють іпотечне кредитування фізичних осіб.

Дебютний випуск іпотечних облігацій серії “А” на аналогічну суму 250 млн грн «Агентство з рефінансування житлових кредитів» почало розміщувати на ринку з 22 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Агентство з рефінансування житлових кредитів» зареєстроване у лютому 2012 року. Основними видами діяльності компанії є фінансові послуги, операції з цінними паперами і фінансовими активами для забезпечення функціонування системи недержавного рефінансування господарської діяльності банків і фінансових установ, що здійснюють житлове іпотечне кредитування фізичних осіб. Власниками компанії є «Ощадбанк України» (70,86%), «Укрексімбанк», «Укргазбанк», банк «Київ». Сплачений зареєстрований капітал компанії на дату емісії становив 35 млн грн.