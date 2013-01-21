WIG-Ukraine закінчив тиждень зниженням на 0,5%

Варшава. Індекс українських компаній на головному майданчику Варшавської фондової біржі WIG-Ukraine закінчив торги минулого тижня зниженням на 0,54%, закрившись на рівні 644,20 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор просів, незважаючи на позитивне завершення торгів минулого тижня основними індексами польського ринку.

"Блакитні фішки" додали за останні п'ять торгів 0,56% на тлі 0,79% плюса індексу широкого ринку WIG і 0,87% зростання національного WIG Pоland.

Лише WIG CEE втратив 0,6%.

Серед українських емітентів на минулому тижні подешевшали папери п'яти компаній, одної - не змінилися (Westa), а шести - подорожчали.

Найбільше знизила свою капіталізацію вугільна Sadovaya Group, що повідомила минулого тижня про скорочення видобутку у грудні на 96%: її папери впали в ціні на 16,5%, проте коштували дорожче, ніж у листопаді минулого року, коли вони досягли свого історичного мінімуму.

Папери інших компаній, що подешевшали, втратили від 0,3% до 5,2%.

Минулого тижня найбільше подорожчали папери KSG Agro, а також KDM Shiping і Ovostar, що додали 3,6% і 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, WIG Ukraine закінчив минулий тиждень зниженням на 1,8% після 0,5% плюса за перший тиждень торгів нового 2013 року.

Довідка УНІАН. WIG-Ukraine, який починав 2012 рік на рівні близько 700 пунктів, у минулому році досяг свого максимального значення в червні - 831 пункт, а історичного мінімуму - у травні (592 пункти).