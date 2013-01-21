Індекс Української біржі падає вже другий тиждень поспіль - експерти

Індекс Української біржі фіксує падіння вже другий тиждень поспіль, а падіння UX за останній тиждень становило 4,6%.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, обвал вітчизняного ринку акцій ринку в середу змінився відскоком вгору, але, тим не менш, до рівнів закриття попереднього тижня індекс UX так і не дотягнув. «З наближенням дати прибуття місії МВФ до України чиновники стають дедалі поступливими у своїх судженнях щодо тарифів на газ для населення, відзначаючи їх диференційоване підвищення. Металурги почали 2013 рік незначним зростанням виробництва, проте такий оптимізм буде короткочасним, оскільки при цьому не відбувається зростання цін на сталь. Водночас отримання Aлчевськмм меткомбінатом чергового траншу кредиту може викликати спекулятивний сплеск його акцій», - зазначають аналітики.

За їхньою інформацією, фондові ринки США у п'ятницю, 18 січня, закрилися зростанням на заявах Республіканців про продовження дати стелі боргу на 3 місяці. Індекс S&P 500 за підсумками сесії виріс на 0,3%, а європейський Stoxx 600 знизився на 0,11%. Сьогодні у США у зв'язку зі святкуванням Дня Мартіна Лютера Кінга ринки будуть закриті. Нинішній тиждень обіцяє бути насиченим подіями і статистичними даними. У середу розпочинається економічний форму в Давосі. У четвер опублікують попередні дані активності менеджерів із закупівель у єврозоні (PMI).

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 18 січня, підвищився на 0,88% - до 896,57 пункта. Загальний обсяг торгів становив 35,8 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,55% - до 316,70 пункта. Загальний обсяг торгів становив 29,5 млн грн.