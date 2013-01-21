Компанія "Гірничі машини" збільшила свою частку у машзаводі "Світло шахтаря" до 60%

Науково-виробнича компанія «Гірничі машини», що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), власником якої є бізнесмен Рінат Ахметов, збільшила свою частку в статутному капіталі харківського машинобудівного заводу «Світло шахтаря» до 60,0021% з 20,7347%.

Про це повідомила УНІАН прес-служба компанії «Гірничі машини».

"Це посилить конкурентні позиції компанії і збільшить обсяги експортних продажів заводу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає прес-служба, збільшення пакету акцій підприємства в заводі «Світло шахтаря» відбулося відповідно до законодавства на підставі дозволу Антимонопольного комітету України.

Прес-служба повідомила, що на заводі «Світло шахтаря» буде сконцентровано виробництво скребкових конвеєрів, стругових установок і лавних комплексів.

"Наявність у «Гірничих машин» торгових підрозділів в Росії, Казахстані та В'єтнамі, а також активна політика компанії щодо виходу на нові ринки, дозволить збільшити обсяги експортних продажів харківського підприємства", - цитує прес-служба «Гірничих машин» директора з маркетингу та продажу Ігоря Фоменка.

Довідка УНІАН. ПАТ "Світло шахтаря" виробляє скребкові конвеєри і перевантажувачі, шахтні дробарки, запобіжні гідравлічні муфти, вибухобезпечні головні акумуляторні світильники, сигналізатори метану, фари електровозів та інше обладнання для гірничорудної промисловості.

Чистий прибуток "Світло шахтаря" в 2011 році становив 61,903 млн грн.

Науково-виробнича компанія «Гірничі машини» - один із лідерів з виробництва гірничодобувного обладнання в СНД. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Діяльність НПК «Гірничі машини» зосереджена на інжинірингу, виробництві, комплексних поставках і сервісному обслуговуванні обладнання для гірничодобувної галузі.

До складу компанії входять ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», АТ «Горлівський машинобудівник», ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», ПАТ «Донецькгірмаш», ПАТ «Донецький енергозавод», ВАТ «Каменський машинобудівний завод», торгові підрозділи в Україні, Росії, Казахстані та В'єтнамі, ТОВ «Гірничі машини - Система якості», ТОВ «Сервісна компанія «Гірничі машини».

Виручка компанії в 2011 році становила 225 млн дол., збільшившись на 31% порівняно з 2010 роком. Чистий прибуток - 19,4 млн дол., зростання щодо до 2010 року - 44%.