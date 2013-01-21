Загальний обсяг торгів на Українській біржі за минулий тиждень виріс на 51,7%

Загальний обсяг торгів на Українській біржі за тиждень з 14 по 18 січня виріс на 51,7% - до 252 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за тиждень збільшився на 79,72% і становив 146 млн грн.

Обсяг торгів цінними паперами за тиждень виріс на 24,82% - до 105,9 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 103 млн грн).

Станом на 17 січня 2013 року для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на Українській біржі, в депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 39,8 млн грн та цінні папери на суму 552 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 14 по 18 січня 2013 року індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився на 4,6% - до 896,57 пункта.

Лідерами негативного впливу на індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "МК "Азовсталь", вплив яких становив -12,43 індексного пункта, ПАТ "Донбасенерго" (-5,73) і ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (-5,63 ).

Лідерами обороту за тиждень стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів за якими становив 8,7 млн ​​грн, на другому місці папери "Центренерго" - 4,9 млн грн, далі йде "Райффайзен Банк Аваль" - 1,7 млн ​​грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 33,53%, 18,95% і 6,8% відповідно.