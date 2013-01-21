Російський акціонер ПФТС та «Української біржі» планує у лютому провести IPO

«Московська біржа ММВБ-РТС», мажоритарний акціонер провідних українських фондових бірж ПФТС і "Українська біржа", у понеділок оголосила про намір провести у лютому первинне публічне розміщення своїх акцій (IPO) на власному торгівельному майданчику, йдеться у повідомленні біржі.

«Московська біржа ММВБ-РТС» володіє 50% +1 акцій ПФТС і 43% акцій "Української біржі".

"Виконавши багаторічну попередню роботу, ми із задоволенням оголошуємо про свою готовність вивести «Московську біржу» на IPO. Перетворення біржі в повноцінну публічну компанію - один з основних елементів нашої стратегії довгострокового розвитку російського ринку капіталу та підвищення регіональної і міжнародної привабливості Москви як фінансового центру» , - цитує прес-реліз голову наглядової ради «Московської біржі» і заступника голови Центрального банку Росії Сергія Швецова.

Голова наглядової ради водночас пообіцяв, що як публічна компанія «Московська біржа» має намір демонструвати високий рівень корпоративного управління та прозорості для інших емітентів, які входять і будуть включені у лістинг фондової біржі. У повідомленні також сказано, що у рамках IPO акції біржі будуть запропоновані однією або обома дочірніми компаніями «Московської біржі» - MICEX (Cyprus) Limited і ТОВ "ММВБ-Фінанс". Усім існуючим акціонерам «Московської біржі», крім Центрального банку Росії, буде надана можливість брати участь в пропозиції як продавцям акцій через компанію MICEX (Cyprus) Limited.

Компанія очікує, що її акції будуть включені у котирувальний список "В" ЗАТ "ФБ ММВБ" до завершення пропозиції.

До переліку організаторів розміщення увійшли Credit Suisse, JP Morgan, Sberbank CIB, "ВТБ Капітал", Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, "Ренесанс Капітал" і UBS Investment Bank.

Банки-організатори розміщення, за словами джерел агентства Reuters, попередньо оцінюють капіталізацію біржі в діапазоні від 4,2 млрд дол. до 6,5 млрд дол. США.

Джерела на фондовому ринку говорять, що акціонери біржі розраховують отримати від розміщення не менше 500 млн дол.

Початок роуд-шоу IPO планується на 4 лютого, закриття книги заявок - 14 лютого.

Довідка УНІАН. Найбільшим акціонером «Московської біржі ММВБ-РТС» є Центробанк Росії, що володіє 24,3% акцій. Державному Ощадбанку належить 10,3% в капіталі біржі, Зовнішекономбанку - 8,7%. ЄБРР є утримувачем 6,0% пакета. По 6% акцій мають російський «Юнікредіт банк» і ВТБ.

У минулому році акціонерами «Московської біржі» стали найбільша в світі управляюча компанія BlackRock і американський фонд Cartesian Capital Group за сприяння російського фонду прямих інвестицій (РФПІ). "Московська біржа" була утворена в результаті злиття ММВБ і РТС.