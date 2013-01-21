НКЦПФР затвердила Порядок скасування реєстрації випусків акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні 15 січня п.р. ухвалила рішення "Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій", повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як зазначили в комісії, цим порядком регулюється процес припинення функціонування акціонерного товариства шляхом ліквідації або перетворення, зокрема, порядок зупинення, поновлення обігу і порядок скасування реєстрації випусків акцій, а також вчинення дій з метою скасування реєстрації випуску акцій у разі нерозміщення, відмови від розміщення або незатвердження результатів розміщення акцій.

У зв'язку з ухваленням цього документа директор департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР Алла Папаіка висловила сподівання, що тепер у процес реєстрації випусків акцій внесена ясність і точність для всіх учасників ринку.

Найближчим часом цей регуляторний акт оприлюднять на офіційному сайті комісії.