Загальний обсяг торгів на ПФТС за підсумками минулого тижня зріс на 4%

Загальний обсяг торгів на фондовій біржі ПФТС за підсумками тижня з 14 по 18 січня п.р. виріс на 4% - до 502,4 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі ПФТС.

Обсяг торгів на ринку державних облігацій на ПФТС за підсумками тижня становив 414,5 млн грн. Обсяг торгів на ринку корпоративних і муніципальних облігацій за 14-18 січня становив 41 млн грн. На ринку інвестиційних сертифікатів торговельний оборот досяг 30,2 млн грн. Торговельний оборот на ринку акцій на ПФТС за минулий тиждень становив 16,6 млн грн.

За підсумками торгів у період з 14 по 18 січня 2013 індекс ПФТС знизився на 4,08% - до 316,70 пункта.