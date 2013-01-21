Індекс Української біржі підвищився на 0,94%, індекс ПФТС - на 1,02%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 21 січня, підвищився на 0,94% - до 905,04 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 33,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 16,9 млн грн, на строковому ринку - 16,8 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Донбасенерго" (+1,67%), "Центренерго" (+1,46%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,02% - до 319,92 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 32,6 млн грн, до того ж на ОВДП припало 1,5 млн грн, на акції - 0,5 млн грн, на облігації підприємств - 30,6 млн грн.