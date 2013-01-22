НКЦПФР наділили правом визначати аудиторів для діючих на фондовому ринку суб'єктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) отримала право визначати аудиторів для діючих на фондовому ринку суб'єктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, відповідний Порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, був завізований у Мін'юсті і набув чинності.

Відповідно до цього порядку, аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку, мають право проводити виключно аудиторські фірми, включені до реєстру аудиторів та аудиторських фірм. Цей реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки суб'єктів фондового ринку, складатиме та супроводжуватиме сама держкомісія.

Нагадаємо, рішення «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на фондовому ринку» було прийнято комісією на своєму черговому засіданні 15 травня.