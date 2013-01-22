Українська біржа з 1 березня переведе з ринку заявок на ринок котирувань акції п'яти емітентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі біржі, відповідне рішення котирувальна комісія біржі ухвалила 21 січня.

Як зазначили у прес-службі, на ринок котирувань будуть переведені папери ПАТ "Українська автомобільна корпорація", ПАТ "Дакор Вест", ПАТ "Концерн "Галнафтогаз", ПАТ "Дніпровський меткомбінат ім. Ф.Е.Дзержинського"​​, ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго".

Загалом на початок 2013 року до торгів на Українській біржі було допущено 305 цінних паперів, з них 198 акцій, з яких 40 - на ринку заявок, 158 - на ринку котирувань.