Українська біржа з 1 березня переведе з ринку заявок на ринок котирувань акції п'яти емітентів
18:04, 22 січня 2013Фондовий ринок
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Українська біржа з 1 березня переведе з ринку заявок на ринок котирувань акції п'яти емітентів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі біржі, відповідне рішення котирувальна комісія біржі ухвалила 21 січня.
Як зазначили у прес-службі, на ринок котирувань будуть переведені папери ПАТ "Українська автомобільна корпорація", ПАТ "Дакор Вест", ПАТ "Концерн "Галнафтогаз", ПАТ "Дніпровський меткомбінат ім. Ф.Е.Дзержинського", ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго".
Загалом на початок 2013 року до торгів на Українській біржі було допущено 305 цінних паперів, з них 198 акцій, з яких 40 - на ринку заявок, 158 - на ринку котирувань.
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