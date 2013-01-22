Індекс Української біржі у вівторок знизився більш ніж на 2%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 22 січня, знизився на 2,07% - до 886,35 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 51,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 24 млн грн, на строковому ринку - 27,5 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери "Азовсталі" (-4,26%), "Донбасенерго" (-4,11%), Авдіївського коксохіму (-3,42).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,02% - до 319,99 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 82,9 млн грн, водночас на ОВДП припало 57,8 млн грн, на акції - 11 млн грн, на облігації підприємств - 13,6 млн грн.