Мінфін залучив 11,09 млн дол. на ОВДП-аукціоні 22 січня

Міністерство фінансів України у вівторок, 22 січня, залучило до державного бюджету 11,09 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін задовольнив 4 з 7 заявок (загальний обсяг заявок становив 75,59 млн дол.), поданих на придбання 2-річних валютних держпаперів. Дохідність встановлена ​​на рівні 8,25%.

Водночас міністерство залишило незадоволеними всі 15 заявок (на суму 690 млн грн) на 9-місячні гривневі папери і 2 заявки на 3-річні валютні ОВДП.

Гривневі держпапери з терміном обігу 5 і 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 15 січня залучив до державного бюджету 796,96 млн грн і 62,99 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Згідно з графіком ОВДП-аукціонів на січень, у поточному місяці Мінфін планує провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. Станом на 22 січня обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становить 193,61 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 111,23 млрд грн, у власності банків - 66,86 млрд грн, нерезидентів - 5,72 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол і 316,6 млн євро.