Погана ліквідність і податки змушують фондовиків переміщатися на строковий ринок - експерт

Погана ліквідність і нові податки змушують учасників українського фондового ринку зміщувати акцент торгів зі спотового ринку на строковий. Так прокоментував УНІАН поточну ситуацію на ринку директор департаменту місцевих торгових операцій інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Мацуєв.

За його словами, сьогоднішнє падіння українського ринку було обумовлено відсутністю інтересу з боку іноземних і місцевих покупців і "тиском з боку "ведмедів", які не зустрічають серйозного протистояння". "За технічними параметрами індекс Української біржі якщо проб'є вниз рівень опору 880 пунктів, то без ідейних купівель може піти до 850 пунктів в стислий період, і навіть до 800 пунктів, де, найімовірніше, почнеться формування довгих і закриття коротких позицій", - зазначив Д.Мацуєв.

Він також додав, що сьогодні і зовнішній фон для українського ринку був "несприятливим", так німецький DAX без жодних причин у короткий термін «підсковзнувся» на 1,5%.

Нагадаємо, індекс Української біржі сьогодні за результатами торгів знизився на 2,07%.