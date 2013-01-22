«Нафтогаз» викупив у двох банків ОВДП на 5,2 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупила облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Дельта Банку» і банку «Фінансова ініціатива» на загальну суму 5,208 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, у «Дельта Банку» «Нафтогаз» викупив ОВДП на суму 4,84 млрд грн, а у банку «Фінансова ініціатива» - на суму 0,368 млрд грн.

Відповідні договори були підписані у період з 15 по 18 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

Кабінет Міністрів своєю постановою від 9 січня схвалив збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 8 млрд грн у 2013 році за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Дельта Банк» зареєстрований 9 лютого 2006 року. На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» засновано в 2005 році.

Банк «Фінансова ініціатива» у 2011 році скоротив прибуток на 17% - до 1,22 млн грн.

На 1 жовтня 2012 99,9459% акцій банку належали ТОВ «Інвест-Сервіс».

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