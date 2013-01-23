Державна іпотечна установа випустить облігації на 500 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) України планує в 2013 році випустити іпотечні облігації на 500 млн грн, а також здійснити випуск облігацій під державні гарантії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова правління ДІУ Валентин Рибачук.

Він зазначив, що сума, на яку буде заплановано випуск облігацій під держгарантії, поки що не визначена.

"Поки що в бюджеті це не закладено. Будемо надалі визначатися... і в цьому році, в тому числі планується випуск близько на 500 млн грн власних простих облігацій", - сказав В.Рибачук.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ стала держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.