Індекс Української біржі в середу продемонстрував помітне зростання

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 23 січня, підвищився на 2,31% - до 906,79 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 29,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 11,4 млн грн, на строковому ринку - 17,9 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Райффайзен Банку Аваль" (+3,45%), "Мотор Січі" (+2,91%), Алчевського меткомбінату (-2,86%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,19% - до 319,37 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 32,6 млн грн.

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