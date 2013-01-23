«Укртелеком» має намір придбати телефонну мережу «Кримтел»

Найбільший оператор фіксованого зв'язку України компанія «Укртелеком» сьогодні уклала попередню угоду з компанією «Кримтел» про придбання активів (телекомунікаційної мережі) останньої.

Про це сказано в офіційному повідомленні «Укртелекому», який має УНІАН.

«За умови виконання ТОВ «ПК «Кримтел» всіх досягнутих домовленостей, передбачених попередньою угодою, між обома компаніями буде укладено основну угоду», - йдеться в повідомленні «Укртелекому».

У компанії також відзначили, що для забезпечення інтересів споживачів «Кримтел» «Укртелеком» буде технічно підтримувати в робочому стані мережу «Кримтел».

За даними компанії, до 1 березня 2013 року планується здійснити всі необхідні дії для переоформлення на «Укртелеком» номерного ресурсу «Кримтел», щоб почати на законних підставах надання телекомунікаційних послуг існуючим абонентам «Кримтел», а також переоформити договори на надання телекомунікаційних послуг «Укртелекомом».

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2012 року «Укртелеком» розірвав взаємоз'єднання своєї мережі зв'язку з мережею «Кримтел» у зв'язку із заборгованістю у розмірі 10 млн грн (за даними «Укртелекому», за даними «Кримтел» - 5 млн грн) і визнанням «Кримтел» банкрутом за його заявою (рішення Господарського суду АР Крим від 14.06.2012 року). Через це близько 18 тис. абонентів «Кримтел» не могли отримувати телекомунікаційні послуги в повному обсязі.

З 21 грудня 2012 знову було відкрито місцевий телефонний зв'язок між мережами «Кримтел» і «Укртелекому» і вхідний трафік (міжміський, міжнародний, мобільний від інших операторів через мережу «Укртелекому» до мережі «Кримтел»).

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (більше 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернету (понад 1,4 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC через офшорну компанію UA Telecominvest Limited) - 92,79%.

Дохід компанії (з ПДВ) в 2011 році становив 8039,6 млн грн.

ТОВ "Виробнича компанія "Кримтел" (Сімферополь) створено в жовтні 1993 року, спеціалізується на наданні послуг цифрового міського зв'язку в АР Крим, кількість абонентів - 18 тис.

Основним власником «Кримтел» є гендиректор компанії Марина Поваляєва (70% статутного капіталу).