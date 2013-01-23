Банк «Форум» призначив гендиректора «Смарт-холдингу» в.о. голови наглядової ради

Банк «Форум» призначив в.о. голови наглядової ради Олексія Пертіна, що є генеральним директором компанії «Смарт-холдинг», повідомив банк у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як йдеться у повідомленні, на О.Пертіна покладено виконання обов'язків голови наглядової ради банку до обрання нового глави загальними зборами акціонерів у зв'язку із звільненням колишнього глави Дениса Рудєва за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року компанія «Смарт-Холдинг» оголосила про закриття угоди з придбання 96,0635% акцій банку «Форум», що належали раніше німецькому Commerzbank AG.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року. За даними звітності Нацбанку на 1 жовтня 2012 року, банк займав 27-е місце серед 175 банків України за обсягом активів. На 1 жовтня активи банку становили 9,25 млрд грн, кошти клієнтів - 4,95 млрд грн, власний капітал - 1,48 млрд грн.

За 9 місяці 2012 року банк отримав прибуток 3,59 млн грн.

«Смарт-холдинг» - інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі (спільно зі СКМ у групі «Метінвест»), у нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів («Смарт-Нерудпром»), у суднобудуванні (Smart Maritime Group), в Агропереробці ( «Верес»), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і управляє низкою підприємств в інших галузях економіки. Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу" є бізнесмен Вадим Новинський.