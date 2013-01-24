Український ринок акцій зріс у середу через закриття коротких позицій - експерт

Значне зростання українського фондового ринку в середу, 23 січня, викликане закриттям торговцями частини коротких позицій, йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії Eavex Capital, який має УНІАН.

"У середу котирування акцій вітчизняних емітентів продемонстрували досить суттєве зростання, що було викликано закриттям частини коротких позицій після провалу індикатора Української біржі на 100 пунктів за останні два тижні", - сказано в звіті.

Як відзначають аналітики компанії, серед «блакитних фішок» особливо добре виглядали папери «Райффайзен Банку Аваль», які подорожчали на 3,5% протягом торговельної сесії, водночас протилежну динаміку можна було спостерігати за акціями «Укрсоцбанку», які подешевшали на 0,7% і стали єдиними паперами в складі індексного кошика з «мінусом» за підсумками дня.

Як зазначили в компанії, підтримку світовим фондовим індикаторам вчора зробило позитивне завершення переговорів у Конгресі США, під час яких палата представників ухвалила законопроект, що дозволяє не підвищувати межу держборгу до 19 травня. Індекс S&P500 на таких новинах додав 0,2%.

Нагадаємо, індекс Української біржі 23 січня зріс на 2,3%, зупинившись на позначці 906 пунктів.