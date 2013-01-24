Фінансова компанія "Схід" придбала 2,041% акцій "Шепетовкагазу"
12:48, 24 січня 2013Фондовий ринок
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Маловідома київська фінансова компанія "Схід" придбала під час біржових торгів 2,041% акцій компанії «Шепетовкагаз», повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).
Реалізаційна ціна виставленого на продаж пакета «Шепетовкагазу» становила 74,5 тис. грн.
Довідка УНІАН. ПАТ «Шепетовкагаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Полтавській області.
Номінальним утримувачем контрольного пакету акцій компанії є Національний депозитарій України.
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