Індекс Української біржі знизився на 0,05%, індекс ПФТС - на 0,32%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 24 січня, знизився на 0,05% - до 906,37 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 43,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 22,9 млн грн, на строковому ринку - 21 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери "Азовсталі" (-1,49%), підвищення - акції "Укрнафти" (+2,43%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,32% - до 318,34 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 98,9 млн грн.