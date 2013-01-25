ДІУ планує направити понад 2,5 млрд грн на розвиток іпотеки

Державна іпотечна установа (ДІУ) планує направити 2,5-3,5 млрд грн на розвиток іпотеки, повідомили в прес-службі установи.

«У 2013 році Державна іпотечна установа планує направити на іпотечне кредитування від 2,5 до 3,5 млрд грн з урахуванням коштів, залучених у минулому році», - сказав голова правління ДІУ Валентин Рибачук.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа 10 грудня 2012 починає випуск облігацій на суму 2 млрд грн під державну гарантію, а 28 грудня 2012 року почне розміщення іпотечних облігацій на 500 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

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