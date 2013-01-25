Кременчуцька міськрада залучила 25 млн грн у результаті розміщення облігацій

15:57, 25 січня 2013
Фондовий ринок
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Кременчуцька міська рада залучила 25 млн грн у результаті розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик серії А, повідомив емітент у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За інформацією емітента, в рамках розміщення з 11 вересня по 30 грудня 2012 року було реалізовано 5000 облігацій за номінальною вартістю. Ставка купона встановлена ​​на рівні 14% річних із щорічною виплатою відсотків. Погашення облігацій заплановане з 11 вересня по 31 грудня 2015 року. Залучені кошти міськрада планує спрямувати на фінансування програм соціально-економічного розвитку міста, у т.ч. на придбання нових тролейбусів і закупівлю атракціонів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, у січні-жовтні 2012 року держрегулятор зареєстрував 11 випусків облігацій місцевих позик на 4,2 млрд грн, водночас за аналогічний період 2011 року обсяг становив 490 млн грн. Найбільшу частку в загальному обсязі минулого року зайняв випуск облігацій Київської (4,0 млрд грн), Запорізької (50 млн грн), Кременчуцької (25 млн грн) та Дніпропетровської (10 млн грн) міських рад.

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