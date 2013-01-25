Індекс Української біржі підвищився на 1,54%, індекс ПФТС - на 0,73%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 25 січня, підвищився на 1,54% - до 920,31 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 38,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 18,4 млн грн, на строковому ринку - 20,5 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери Єнакіївського металургійного заводу (-0,23%), підвищення - акції "Райффайзен Банку Аваль" (+2,95%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,73% - до 320,67 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 291,01 млн грн, у тому числі акціями - 7,3 млн грн.