«Інтерпайп» може вийти на Лондонську фондову біржу

Трубно-колісна компанія «Інтерпайп», підконтрольна EastOne Group, власником якої є Віктор Пінчук, має намір вийти на Лондонську фондову біржу з першим публічним розміщенням акцій компанії. Про це В.Пінчук повідомив в ефірі Bloomberg Television.

"Ми планували вийти з IPO ще в 2008 році, але після цілої низки консультацій вирішили відкласти вихід. Тепер у нас знову є плани. Думаю, в наступному році, якщо будемо готові, вийдемо з IPO", - сказав В.Пінчук.

Говорячи про те, на якій біржі може відбутися розміщення акцій, В.Пінчук нагадав, що спочатку в планах значився Лондон і тому, найімовірніше, Лондону віддадуть перевагу і тепер. «Найімовірніше, це буде Лондон», - сказав В.Пінчук.

Він також зазначив, що основна ідея публічного розміщення паперів - зробити компанію публічною і привабливою для інвесторів. Водночас залучені кошти підуть на модернізацію сталеливарних потужностей, що дозволить компанії збільшити обсяг виробництва, знизити виробничі витрати і вийти на нові ринки, в тому числі ринки сировини.

Водночас В.Пінчук відмовився відповісти на питання про те, яку суму компанія розраховує залучити в разі виходу на IPO, але дав зрозуміти, що керівництву компанії був би цікавий обсяг залученого фінансування в 0,5 млрд доларів. «Скажімо так: плюс півмільярда», - зазначив В.Пінчук.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. Продукція компанії поставляється до понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".