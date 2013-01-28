Fitch присвоїло рейтинг облігаціям «Газпрому» на 30 млрд дол.

Москва. Рейтингове агентство Fitch присвоїло очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг "BBB (EXP)" планованій емісії облігацій Gaz Capital SA, які є участю в кредиті. Це будуть випуски 28-й і 29-ї серій в рамках програми емісії облігацій Gaz Capital SA, яка має обсяг 30 млрд дол. і рейтинг «BBB».

Як зазначили в агентстві, фінальний рейтинг привласнять облігаціям після отримання остаточної документації, яка повинна здебільшого відповідати наданій раніше інформації, а також після отримання відомостей про обсяг і терміни погашення облігацій.

Повідомляється, що облігації будуть випущені з обмеженим регресом винятково з метою фінансування кредиту від Gaz Capital SA для ВАТ Газпром («BBB»/прогноз «стабільний»). Очікується, що надходження від кредиту будуть використані на загальнокорпоративні цілі. Виплати за облігаціями будуть пов'язані тільки з кредитоспроможністю і фінансовим становищем «Газпрому». Gaz Capital S.A. - спеціальна юридична особа компанії «Газпром», яка не є безпосередньо або опосередковано дочірньою структурою цієї компанії.

За інформацією агентства, рейтинги «Газпрому» відображають сильний операційний профіль компанії. «Газпром» сприятливо виглядає в порівнянні з великими міжнародними і російськими зіставними нафтогазовими компаніями на підставі його позицій як провідної газодобувної компанії в світі: на «Газпром» припадало 16% світового видобутку газу і 27% європейського газового ринку в 2011 році. Ще одним сприятливим фактором для бізнесу «Газпрому» є низьковитратний видобуток, високий показник кратності запасів і хороший коефіцієнт заміщення запасів.

Fitch вважає, що подальша географічна диверсифікація за рахунок поставок газу в Китай і продажів ЗПГ ще більш зміцнить сильні позиції бізнесу групи. Відповідно до закону про експорт газу, «Газпрому» надається ексклюзивне право на експорт природного газу та/або ЗПГ, виробленого в Росії.

Крім того, Fitch очікує, що «Газпром» продовжить отримувати переваги від продажів газу на експорт до Європи за довгостроковими контрактами з цінами, в основному пов'язаними з цінами на нафтопродукти, як мінімум в середньостроковій перспективі. Агентство прогнозує збереження тиску на цінові умови за довгостроковими європейськими контрактами «Газпрому» в короткостроковій-середньостроковій перспективі, зважаючи на непросту економічну кон'юнктуру, проте вважає, що фінансова політика та виробничі позиції компанії забезпечують достатньо гнучкості, щоб вона могла піти на ряд потенційних поступок, не піддаючи небезпеці свою кредитоспроможність.

На думку Fitch, контракти «Газпрому» дають необхідний баланс між великими потребами в капіталі за газовим проектам і потребами клієнтів в стабільних і надійних постачаннях газу. Крім того, такі контракти стають ще більш важливими на газових ринках з обмеженою ліквідністю і масштабом, а також з концентрованою структурою поставок.

Крім того, Fitch очікує, що фінансові показники «Газпрому» будуть підкріплені за рахунок поступового переходу групи на ринкове ціноутворення при продажі газу в країнах колишнього СРСР. Це має підтримати грошовий потік і генерування EBITDA компанії в середньостроковій перспективі.

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