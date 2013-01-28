АМКУ дозволив компанії «ТехНова» придбати контрольний пакет акцій «Черкаського Хімволокна»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл приватній компанії «ТехНова» (м. Київ) на придбання понад 50% акцій найбільшого в країні виробника текстильних віскозних ниток підприємства «Черкаське Хімволокно».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Довідка УНІАН. Компанія «Черкаське Хімволокно» - єдине підприємство в Україні з виробництва віскозної нитки. Практично всю продукцію підприємство експортує.

Досягнута виробнича потужність підприємства «Черкаське Хімволокно» з випуску віскозної текстильної нитки становить 17600 тонн на рік.