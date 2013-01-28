«СК-Агро» з 5 лютого планує почати розміщення облігацій на 160 млн грн

Компанія «СК-Агро», що входить до групи «Агротрейд» з 5 лютого планує почати первинне розміщення двох дебютних серій процентних облігацій на загальну суму 160 млн грн за номіналом, повідомив емітент у наявному в розпорядженні УНІАН проспекті емісії.

У рамках позики «СК-Агро» має намір випустити облігації серії А на 40 млн грн і серії В - на 120 млн грн. Усі облігації, розміщення яких проводитиметься на фондовій біржі «Перспектива», забезпечені поручительством материнської групи Agrotrade Group.

Залучені кошти емітент спрямує на поповнення обігових коштів, придбання нових аграрних активів, покупку мінеральних добрив, засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу.

Облігації серії А номіналом 1000 грн мають термін обігу один рік і будуть погашені 4-5 лютого 2014 року, а облігації серії В з аналогічним номіналом - дворічні з термінами погашення 3-4 лютого 2015 року.

Купони за облігаціями двох серій будуть виплачуватися щокварталу, прибутковість облігацій серії А встановлена на рівні 13,25%, а серії - 13,5%.

Умови випуску передбачають можливість оферти. Андеррайтером випуску став «ВТБ Банк».

Довідка УНІАН. Спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур компанія «СК-Агро» (Сумська область) працює на ринку України з 2006 року. У січні-вересні 2012 року компанія збільшила виручку до 107,6 млн грн з 19,1 млн грн за аналогічний період 2011 року, а чистий прибуток за цей період зріс до 6,2 млн грн з 816 тис. грн за дев'ять місяців 2011 року.

Агропромислова група "Агротрейд" працює на зерновому ринку з 1998 р. До складу групи входять 11 елеваторів і хлібоприймальних підприємств із загальною потужністю зберігання 530 тис. тонн в п'яти регіонах України. В її управлінні перебувають угіддя в Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях. У першому півріччі 2012 року виручка групи зросла до еквівалента 212 млн дол. з 160 млн дол. за аналогічний період 2011 року.