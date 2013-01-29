Претензії «Газпрому» до «Нафтогазу» не вплинули на український фондовий ринок - експерти

Претензії «Газпрому» до «Нафтогазу України» на 7 млрд доларів ніяк не позначилися на торгах на вітчизняному фондовому ринку в понеділок, 28 січня.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони наголошують, що індекс UX (+3,3%) у понеділок закрився вище за рівень закриття 2012 року (950 пунктів), нижче якого він перебував протягом останніх двох тижнів. До того ж темп зростання виявився максимальним з середини листопада 2012 року.

За словами аналітиків, упевнену динаміку зростання на Українській біржі в понеділок продемонстрували спекулятивні папери Авдієвського КХЗ (+7%) і "Азовсталі" (+4,2%), які з листопада минулого року значно відстають за темпами зростання від індексу UX. Зростання акцій «Райффайзен Банку Аваль» (+6,2%) можна пов'язати з очікуванням публікації позитивної звітності за четвертий квартал 2012 року.

Як відзначають аналітики, сьогодні до Києва прибула місія МВФ. Вся увага учасників торгів буде звернена на будь-які заяви, або коментарі з боку офіційних представників фонду.

За інформацією аналітиків, більшість фондових індексів Європи в понеділок продемонстрували підвищення завдяки гарній статистиці із США і Китаю. Водночас, зведений Stoxx 600 опустився на 0,12%.

Як повідомляють аналітики, обсяг замовлень на товари тривалого використання в США в грудні підскочив на 4,6% проти прогнозу 2%. Водночас, індекс незавершених угод із продажу житла на вторинному ринку знизився на 4,3%, що і призвело в понеділок до зниження S&P 500 на 0,2%. Сьогодні в США опублікуються індекси довіри споживачів (Consumer Confidence) і вартості приватних будинків Case-Shiller.