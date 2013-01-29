Асоціація «Українські фондові торговці» відмовила «ММСІС Інвестментс» у членстві

Рада асоціації «Українські фондові торговці» (УФТ) більшістю голосів відмовила компанії «ММСІС Інвестментс» у членстві, повідомляє асоціація в прес-релізі, текстом якого володіє УНІАН.

Як випливає з прес-релізу, відповідне рішення рада асоціації ухвалила 25 січня. У грудні 2012 року компанія «ММСІС Інвестментс» була виключена зі складу асоціації на підставі рішення дисциплінарної колегії. «У листопаді минулого року рада УФТ виявила порушення в діяльності торговця «ММСІС» і зажадала припинити поширювати недостовірну інформацію і спростувати обіцянки високої прибутковості. Компанія «ММСІС» не припинила порушувати правила асоціації і організувала потік статей, спрямованих на дискредитацію УФТ, а також подала на асоціацію до суду», - цитує прес-реліз голови ради УФТ Сергія Антонова. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) може анулювати ліцензію «ММСІС Інвестментс», якщо протягом двох місяців після виключення з асоціації компанія не вступить до іншої саморегулюючої організації (СРО).

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року НКЦПФР ухвалили рішення про визнання реклами послуг, пропонованих компанією «ММСІС Інвестментс», недобросовісною, і про призупинення поширення цієї реклами.

Довідка УНІАН. Асоціація «Українські фондові торговці» створена в березні 2009 року шляхом об'єднання трьох саморегульованих організацій і є одним з найбільших об'єднань професійних учасників фондового ринку (свідоцтво НКЦПФР про статус СРО № 3 від 22 травня 2012 року). У цей час членами УФТ є 688 професійних торговців цінними паперами.