«Уманьгаз» заявляє про легітимність проведених у січні зборів акціонерів

Акціонери газопостачального підприємства «Уманьгаз» заявляють про легітимність своїх загальних зборів, незважаючи на спробу їх зриву невідомими особами 25 січня 2013 року.

Про це УНІАН повідомив представник одного з акціонерів.

«Незважаючи на провокації, загальні збори акціонерів ПАТ«Уманьгаз» відбулися в рамках закону, всі питання порядку денного розглянули. Підприємство продовжує роботу в нормальному режимі», - зазначено в повідомленні.

Згідно з повідомленням, збори відкрила голова реєстраційної комісії Шпанко Галина Федорівна, у присутності представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На початок загальних зборів акціонерів було зареєстровано 6 представників акціонерів підприємства і 6 акціонерів особисто, сума зареєстрованих акцій становила 984 635 штук, або 63,56% статутного капіталу.

«Після того, як глава реєстраційної комісії зачитала протокол і зафіксувала кворум у більш ніж 63%, частина акціонерів спробувала зірвати збори», - сказано в повідомленні з посиланням на слова представника акціонера Олега Щербакова.

Як зазначено в повідомленні підприємства, кульмінацією ситуації стала анонімна заява про замінування приміщення.

Однак після ретельної перевірки будівлі фахівцями нічого виявлено не було.

Довідка УНІАН. ПАТ «Уманьгаз» створене в 1997 р. і займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Черкаській області.

Станом на 25 січня 2013 100% статутного капіталу ПАТ «Уманьгаз» належить 28 акціонерам, серед яких НАК "Нафтогаз України" (володіє 25% акцій) та інші юридичні, фізичні особи.