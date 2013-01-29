Прес-служба «Уманьгазу» спростовує факт проведення загальних зборів акціонерів 25 січня

Прес-служба газопостачальної компанії «Уманьгаз» спростовує факт проведення 25 січня загальних зборів акціонерів і висловлює стурбованість «спробою групи міноритарних акціонерів рейдерським шляхом захопити підприємство», йдеться у переданому до УНІАН прес-релізі.

Раніше у вівторок представник одного з акціонерів ПАТ «Уманьгаз» заявив про легітимність загальних зборів, незважаючи на спробу його зриву невідомими особами. Прес-служба компанії з цим твердженням не погодилась.

«Оскільки на збори не з'явилися представники НАК «Нафтогаз України» і решти акціонерів, реєстраційною комісією було зафіксовано відсутність кворуму, і збори не відбулися, що підтверджено представниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», - йдеться у прес-релізі.

«Очевидно, що будь-які «збори», організовані власниками третини акцій у тільки їм відомому місці і часі, є несуттєвими з правової точки зору, а їх рішення нелегітимними», - заявляє прес-служба.

У прес-релізі стверджується, що це вже не перша спроба групи міноритарних акціонерів дестабілізувати роботу підприємства. «Правління ПАТ« Уманьгаз »не виключає, що на основі «рішень» власників 36,44% акцій найближчим часом відбудеться спроба силового захоплення підприємства, що є сумно відомою рейдерською практикою», - додає прес-служба.

Довідка УНІАН. ПАТ «Уманьгаз» створене в 1997 р. і займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ населенню і бюджетним установам в Черкаській області. Станом на 25 січня 2013 року 100% статутного капіталу ПАТ «Уманьгаз» належить 28 акціонерам, у числі яких НАК "Нафтогаз України" (володіє 25% акцій) та інші юридичні і фізичні особи.