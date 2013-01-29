Експерти: активне ралі на світових біржах нарешті вплинуло і на український ринок акцій

Активне ралі, що панує на світових торговельних майданчиках, нарешті вплинуло і на український ринок акцій.

Так охарактеризували ситуацію на вітчизняному фондовому ринку аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

Вони повідомляють, що за результатами минулого тижня індекс Української біржі збільшився на 2,6% і за підсумками торгів у п'ятницю закрився на позначці 920,3 пункта. Динаміка індексу UX протягом тижня була неоднорідною, а основний стрибок ринок зробив у п'ятницю, коли індекс збільшився на 14 пунктів. Обсяги торгів залишалися досить низькими.

На думку аналітиків, в умовах низьких обсягів торгів волатильність українського ринку акцій залишатиметься надзвичайно високою, а напрямок руху ринку буде слабопрогнозованим. Знаковою подією для ринку будуть результати переговорів українського уряду з МВФ щодо виділення Україні нового траншу фінансової допомоги, які пройдуть з 29 січня по 15 лютого.

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 25 січня, виріс на 1,54% - до 920,31 пункта. Загальний обсяг торгів становив 38,9 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,73% - до 320,67 пункта. Загальний обсяг торгів становив 291,01 млн грн.