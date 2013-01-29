Інвестори на цьому тижні чутливо реагуватимуть на негативні новини - експерти

Інвестори глобальних ринків акцій на поточному тижні більш чутливо реагуватимуть на негативні новини, поява яких, зважаючи на хиткий стан світової економіки, досить імовірна.

Таку думку висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, «технічний аналіз провідних фондових індексів показує, що стрімке зростання привело їх у зону перекупленості, що для розумного трейдера має бути сигналом до зупинки купівель».

Як підкреслюють аналітики, провідні торгові майданчики світу закінчили ще один тиждень у зеленій зоні, показуючи зростання день за днем. Індекс S&P 500 закривався «в плюсі» вісім торгових сесій поспіль, а в п'ятницю, 25 січня, він подолав позначку 1500 пунктів, впритул наблизившись до історичного максимуму, зафіксованого у вересні 2007 року (1526,75 пункта). Зростання британського індексу FTSE за підсумками минулого тижня і з початку року виявивилося ще більш стрімким, ніж приріст S&P 500.

Аналітики також відзначають, що європейська статистика нарешті почала давати позитивні сигнали. Індекс довіри до економіки Німеччини Zew в січні зріс до максимуму з травня 2010 року, а індекс ділової довіри IFO - до максимуму з червня 2012 року. Зведений індекс менеджерів закупівель (PMI) 17 країн єврозони в сфері послуг і промисловому секторі виріс в січні 2013 року більше, ніж очікували аналітики.

На думку аналітиків, позитивним сигналом для інвесторів по всьому світу стало повідомлення, що Білий дім готовий підтримати короткострокове підвищення ліміту боргу США. Показники фінансової звітності провідних корпорацій США, опубліковані минулого тижня, порадували інвесторів: у четвертому кварталі виробникам вдалося помітно поліпшити показники прибутковості на тлі доволі скромного приросту продажів.

Аналітики повідомляють, що протягом нинішнього тижня очікується вихід великого блоку статистики з економіки США. Також триватиме надходити звітність корпорацій за останній квартал 2012 року. У вівторок, 29 січня, відбудеться перше у новому році засідання Федеральної резервної системи США.

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