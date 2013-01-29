Індекс Української біржі підвищився на 2,85%, індекс ПФТС - на 1,23%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 29 січня, виріс на 2,85% - до 978,33 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 70,487 млн грн, з них на фондовому ринку - 32,7 млн ​​грн, на строковому ринку - 37,8 млн грн.

Лідером зростання стали цінні папери "Райффайзен Банку Аваль" (+4,67%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 1,23% - до 320,38 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 151,6 млн грн, у тому числі акціями - 2,6 млн грн.