Індекс UX може протестувати 1000 пунктів вже цього тижня - експерт

Тестування 1000 пунктів індексом UX відбудеться вже цього тижня, якщо в найближчі дні на фінансових ринках нічого не зміниться радикальним чином.

Такий прогноз висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

На його думку, «публікація економічних даних у п'ятницю може як посилити висхідний тренд, так і стати формальним приводом для порівняно неглибокої корекції». Від рівня 1000 пунктів індекс Української біржі відокремлює трохи більше 2%. Водночас від максимуму 2007 року індекс S&P 500 відділяє менше 4%.

Як вважає аналітик, «дещо насторожує те, що події на американських майданчиках розвиваються занадто швидко: індексу S&P 500 не завадить корекція, після того як інерція після подолання 1500 пунктів зійде нанівець. У підсумку, купуючи ф'ючерс на індекс UX в момент подолання індексом позначки в 1000 пунктів, ми ризикуємо нарватися на перше помилкове пробиття рівня».

Однак, на думку П.Ілляшенка, баланс ризиків і потенційної вигоди такий, що доводиться йти на цей ризик. Очевидно, що у випадку руху у зворотний бік з відкритих довгих позицій доведеться виходити, якщо індекс UX не втримається вище 1000 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 29 січня, виріс на 2,85% - до 978,33 пункта. Загальний обсяг торгів становив 70,487 млнгрн.

Індекс ПФТС підвищився на 1,23% - до 320,38 пункта. Загальний обсяг торгів становив 151,6 млн грн.