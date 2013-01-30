S&P і Fitch присвоїли випуску євробондів Ferrexpo рейтинг «В»

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's присвоїло очікуваному випуску п'ятирічних євробондів на суму 500 млн дол. гірничорудної компанії Ferrexpo, що контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, рейтинг «В».

Про це йдеться у доповіді міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor's, переданій агентству УНІАН.

"Ми не очікуємо істотного збільшення загального боргу компанії у 2013 році і присвоюємо рейтинг "В" за очікуваними п'ятирічними бондами на 500 млн дол.", - повідомляється в доповіді Standard&Poor's.

У ній же сказано, що рейтинг повернення активів за євробондами знижено до 3 з 4.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло випуску євробондів Ferrexpo довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) і короткостроковий РДЕ «B» зі стабільним прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

"Надходження від випуску євробондів, як очікується, будуть використані для фінансування програми капіталовкладень і нададуть додаткову ліквідність оборотного капіталу", - говориться в доповіді.

У Fitch повідомили, що підсумковий рейтинг залежатиме від отримання остаточної інформації про кількість євробондів та інших даних.

Як повідомляв УНІАН, Ferrexpo назвала організаторами випуску євробондів банки Morgan Stanley і Credit Suisse, проте, час випуску цих євробондів залежатиме від ситуації на фінансовому ринку.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

За 9 місяців 2012 року скоротила чистий прибуток у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 191,198 млн дол.