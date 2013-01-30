15,26% акцій "Уманьгазу" придбала "Грін Сервіс Компані"

Пакет акцій підприємства з газифікації і газопостачання "Уманьгаз" у розмірі 15,26% придбала маловідома київська компанія "Грін Сервіс Компані", повідомляє офіційне видання Фонду державного майна України «Відомості приватизації» від 30 січня 2013 року.

Згідно з повідомленням, акції придбали 5 грудня 2012 на фондовій біржі "Іннекс". Реалізаційна ціна пакета становила 6 млн 230 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва своїм рішенням від 7 грудня 2012 заборонив Фонду держмайна підписувати договір купівлі-продажу 15,3% акцій компанії «Уманьгаз» за підсумками торгів, що відбулися 5 грудня на фондовій біржі «Іннекс» (Київ), і заарештував цей пакет акцій.

Довідка УНІАН. ПАТ «Уманьгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Черкаській області.

Власником 25% акцій компанії на сьогодні є НАК "Нафтогаз України", ще 21% акцій належить ТОВ "Будівельна компанія "Стандарт С".