Ралі українських акцій пов'язане з ліквідацією відставання від глобальних ринків - експерти

Ралі українського ринку акцій продовжується вже другий день, однак воно пов'язане скоріше з частковою ліквідацією відставання від глобальних ринків, ніж з фундаментальними факторами.

Про це йдеться в аналітичному звіті компанії з управління активами "Кінто", яким володіє агентство.

"Дисконт між Україною і світом зараз розширився вже настільки, що, напевно, переважає над існуючими ризиками", - наголошується в звіті. "Насправді, якщо глобальні ринки перебувають близько 5-річних максимумів, а український ринок - близько 4-річних мінімумів, тільки цього і невеликої порції сміливості може бути достатньо для руху вгору", - відзначили аналітики "Української біржі".

Як зазначили в компанії, сьогодні індекс Української біржі (УБ) подолає рівень опору в 980 пунктів і спробує вперше за 4 місяці закріпитися вище позначки в 1000 пунктів.

Як повідомляє сайт УБ, 30 січня ц.р. за станом на 15:05 індекс українських акцій UX підвищився на 1,13% - до 989,34 пункта.

За підсумками торгів у вівторок, 29 січня, індекс українських акцій зріс на 2,85% - до 978,33 пункта.