Індекс UX у середу знизився після значного зростання у попередні дні

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 30 січня, знизився на 0,40% - до 974,39 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 66,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 21,6 млн грн, на строковому ринку - 44,9 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери Єнакіївського метзаводу (-2,31%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 1,30% - до 334,66 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 213 млн грн, зокрема на корпоративні облігації припало 152 млн грн, на ОВДП - 53,6 млн грн, на акції - 3,3 млн грн.

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