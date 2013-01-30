Слабкі дані з ВВП США не дозволили українському ринку акцій продовжити зростання - експерт

Слабкі дані з ВВП США не дозволили українському ринку акцій в середу, 30 січня, продовжити зростання, що спостерігалося в першій половині дня.Таку думку висловив в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

До того ж, додав він, «втрати виявилися не надто великими: гравці сподіваються на обнадійливі коментарі від Бена Бернанке, виступ якого має відбутися в середу ввечері. Учасники ринку чекають від глави ФРС підтвердження того, що заходи економічного стимулювання будуть продовжені в найближчому майбутньому».

За словами О.Кушнарьова, торги на українському фондовому ринку 30 січня відбувалися у мінливому ключі. Гірше за інших у складі індексного кошика Українкою біржі виглядали представники ГМК: акції Єнакіївського МЗ подешевшали на 2,31%, Алчевського МК - на 1,52%, Авдієвського КХЗ - на 1,44%.

Як повідомив аналітик, зростання в першому ешелоні Української біржі показали акції банківського сектора на очікуваннях звітності за минулий квартал. Так, папери «Укрсоцбанку» за підсумками сесії в середу зросли на 2,50%, "Райффайзен Банку Аваль» - на 0,99%.

О.Кушнарьов наголосив, що ключовою подією дня стала публікація попередніх даних з ВВП США. Оприлюднені цифри розчарували учасників ринку. У 4-му кварталі 2012 року головний макроекономічний індикатор знизився на 0,1% у перерахунку на річні темпи, тоді як очікувалося зростання показника на 1,1%. Зниження ВВП пояснюється різким скороченням державних витрат за рахунок зменшення витрат на військові потреби. Темпи зниження останніх виявилися максимальними за останні 40 років.

На думку аналітика, «побоюватися того, що економіка США увійде в рецесію, не варто». Падіння ВВП не було пов'язано з погіршенням ситуації в секторі особистого споживання, на який припадає близько 70% всіх витрат у структурі ВВП. Навпаки, в 4-му кварталі зростання споживчих витрат прискорилося і становило 2,2%.

О.Кушнарьов вважає, що «скорочення держвидатків не матиме такого помітного впливу на динаміку ВВП США в 1-му кварталі 2013 року, як це було в 4-му кварталі 2012 року. Якщо обсяг держвитрат у США й скоротиться, то не настільки різко, оскільки розрахунок буде вестися при більш низькій базі порівняння. Поліпшення ситуації на ринку праці, що підтверджується даними ADP, сприятиме зростанню завантаження виробничих потужностей, що надасть підтримку економіці загалом».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 30 січня, знизився на 0,40% - до 974,39 пункта. Загальний обсяг торгів становив 66,6 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 1,30% - до 334,66 пункта. Загальний обсяг торгів становив 213 млн грн.