Мінфін у лютому планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України в лютому 2013 року планує провести чотири аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у графіку розміщення ОВДП на лютий, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 лютого.

На аукціоні 5 лютого інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років, а також номіновані у валюті держоблігації зі строком обігу 2 і 3 роки.

12 лютого на аукціон будуть виставлені ОВДП з терміном обігу 1 і 3 роки, а також 3-річні індексовані держпапери.

На аукціоні 19 лютого Мінфін має намір запропонувати стандартні ОВДП з терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років, а також номіновані у валюті держоблігації зі строком обігу 2 і 3 роки.

На останньому, запланованому на 26 лютого аукціоні, планується продавати ОВДП терміном обігу 12 місяців, 5 і 7 років, 3-річні індексовані облігації, а також держпапери номіновані у валюті терміном обігу 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 29 січня привернув до державного бюджету 100,32 млн грн і 321,97 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Довідка УНІАН. Станом на 29 січня обсяг ОВДП, які були в обігу, за сумою основного боргу становить 193,72 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 112,9 млрд грн, у власності банків - 66,34 млрд грн, нерезидентів - 5,48 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році залучив до державного бюджету під час проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.