Чистий прибуток Facebook у 2012 році впав на 95% - до 53 млн дол.

Соціальна мережа Facebook відзвітувала про різке падіння прибутку за четвертий квартал і загалом за 2012 рік, пояснивши це збільшенням витрат на розробки і дослідження, повідомляє Газета.RU з посиланням на Bloomberg.

Чистий прибуток компанії за четвертий квартал минулого року впав на 79%, до 64 млн дол., тоді як операційні витрати зросли на 82%, йдеться в заяві Facebook. Квартальна виручка зросла на 40%, до 1,59 млрд дол. Доходи від реклами в четвертому кварталі стали максимальними за весь 2012 рік.

Чистий прибуток Facebook за 2012 рік впав на 95% і становив за підсумками 2012 53 млн дол. у порівнянні з 1 млрд дол. у 2011 році. Виручка за минулий рік зросла на 37% - до 5 млрд дол.

Акції соцмережі впали на 3,5% на закритті торгів після первинного зниження на 11%.