Білорусь у 2013 році планує залучити від продажу держоб'єктів 2,5 млрд дол.

Мінськ. Державний комітет з майна Білорусі сформує перелік об'єктів, продаж яких дозволить залучити у 2013 році щонайменше 2,5 млрд дол. іноземних інвестицій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив голова Держкоммайна Білорусі Георгій Кузнєцов на засіданні колегії комітету в середу, на якому підбивалися підсумки роботи у 2012 році та обговорювалися завдання на 2013 рік.

«Урядом на 2013 рік поставлено завдання Держкоммайна, державним органам, облвиконкомам із формування переліку об'єктів, продаж яких дозволить залучити іноземних інвестицій у сумі не менше 2,5 млрд дол.", - сказав Г. Кузнєцов.

Водночас він підкреслив, що для досягнення завдання «повинно бути забезпечено прийняття принципового політичного рішення про можливість продажу високоліквідних активів».

«Вже три роки комітет пропонує переліки об'єктів на продаж. Пропонуємо продати частину акцій «Нафтану», «Білоруськалію», де реально можемо отримати 2,5 млрд дол., але питання не просувається. Найближчим часом цю тему планується розглянути в уряді», - зазначив Г. Кузнєцов.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2012 р. прем'єр-міністр Білорусі М. М'ясникович на пленарному засіданні в рамках Білоруського інвестиційного форуму заявив, що в Білорусі знято всі обмеження щодо приватизації державної власності і будь-яке підприємство країни може бути приватизоване.

Водночас він зазначив, що виконати річний прогноз з отримання 2,5 млрд дол. від приватизації в 2012 році уряду не вдасться.

Довідка УНІАН. У 2012 році Білорусь планувала залучити 3,8 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, у тому числі 2,5 млрд дол. - за рахунок реалізації приватизаційних проектів.

У 2012 році були продані по всій республіці пакети акцій 10 підприємств на суму 185,4 млрд рублів (21,4 млн дол.). Серед них 9 пакетів акцій комунальної власності і один пакет - республіканської (продаж акцій на 20 млрд рублів (2,3 млн дол.) ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод»). Також були підготовлені та внесені до уряду 14 проектів рішень президента з продажу республіканських пакетів акцій. Прийнято 2 рішення, але продаж так і не відбувся. Йдеться про ВАТ «Негорельський воскопереробний і вуликовий завод» та ВАТ «Слуцький завод з ремонту автокранів».

За даними Міністерства економіки Білорусі, за прогнозом на 2011 рік залучити в економіку прямі іноземні інвестиції у розмірі 5,4 млрд дол. фактично вдалося залучити 1,3 млрд дол., без урахування продажу акцій «Білтрансгазу» за 2,5 млрд дол., або всього 20%.