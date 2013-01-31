Індекс UX впритул підійшов до рівня 1000 пунктів, але штурм не відбувся - експерт

Індекс UX у середу, 30 січня, впритул підійшов до рівня 1000 пунктів, але штурму так і не сталося.

Про це повідомляє аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, «у середу фінансові ринки зробили все, щоб допомогти тим, хто з обережним позитивом дивиться на перспективи українського ринку акцій. Невірна інтерпретація економічних даних зі США дозволила ринкам розпочати так довго очікувану корекцію. Принаймні, у нас є підстави сподіватися на те, що економічним даним вдасться вибити зайвий оптимізм з учасників ринку, що дозволить індексам у майбутньому рости впевненіше».

Що ж стосується самих економічних даних, зазначає П.Ілляшенко, то ВВП України в четвертому кварталі 2012 року, за попередніми даними, знизився на 2,7%, що відповідає зростанню економіки на 0,2% за підсумками року. У середньому такий результат відповідає очікуванням ринку і не вносить коректив у погляд на ситуацію з вітчизняною економікою. Дані зі США, навпаки, здалися великою несподіванкою. «Економіка світу №1» у четвертому кварталі, замість зростання на 1,1% в річному численні, продемонструвала зниження на 0,1% порівняно з третім кварталом.

На думку аналітика, «все б нічого, от тільки зростання економіки в третьому кварталі підвищилося з 2% до 3,1%, що автоматично завищило базу порівняння для даних за четвертий квартал, і якби такого перегляду не відбулося, то згідно з голими цифрами економіка США продемонструвала б зростання майже на рівні очікувань. Все це також накладається на те, що провідні гравці істотно занизили прогноз зростання економіки у зв'язку з негативними ефектами зміни в балансі зовнішньої торгівлі і запасах. Зате гравці недооцінили зростання споживання, фактично недооцінивши силу відновлення».

Тому, вважає П.Ілляшенко, розмови про те, що події на фінансових ринках не відображають фундаментальних факторів, є невиправданими. Навпаки, ймовірне зниження ф'ючерсів на S&P 500 від рівня 1500 пунктів буде ґрунтуватися (якщо воно все ж трапиться) радше на технічних факторах. «Адже не потрібно мати ступінь доктора психології, щоб помітити, що останнім часом ринки перегрілися, і настрої гравців просто-таки вимагають нормалізації. З фундаментальної точки зору важливішою стане публікація індексів PMI», - підсумував аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 30 січня, знизився на 0,40% - до 974,39 пункта. Загальний обсяг торгів становив 66,6 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 1,30% - до 334,66 пункта. Загальний обсяг торгів становив 213 млн грн.